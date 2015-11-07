Украина представит на авиасалоне Dubai Airshow-2015 новые Ан-178 и Ан-132

Об этом говорится в сюжете 5 канала.

Новый Ан-178 уже улетел в Арабские Эмираты. Презентуют там и программу нового Ан-132, предназначенного заменить на рынке авиаперевозок популярный в Азии и странах Африки и Латинской Америки Ан-32. Сейчас в цехах Антонова собирают первый демонстрационный экземпляр самолета, который во второй половине 2016-го года планируют поднять в небо.

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Новый украинский самолет, который еще полгода назад демонстрировали на картинках, набирает реальные очертания. В цехах ГП "Антонов" собирают носовую часть фюзеляжа Ан-132. Кропотливую работу облегчают современные технологии. Рядом с частью планера – монитор, на котором каждая деталь прорисована в 3D. Этот транспортник, как и Ан-178, проектировали исключительно "в цифре".

Ан-132 – улучшенная версия старого доброго Ан-32. Самолета, созданного специально для эксплуатации в условиях жаркого климата и высокогорья. В новой версии АНа – канадские двигатели, современная американская авионика и на треть большая грузоподъемность. Этот транспортник сможет поднять в небо более 9 тонн груза.

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Ан-132 – совместный проект Украины и Саудовской Аравии. В планах королевства - построить на своей территории завод по производству этих авиалайнеров.

Потенциальные покупатели – это страны Азии, Африки и Латинской Америки, которые сейчас активно эксплуатируют Ан-32. Все преимущества новой машины антоновцы планируют рассказать на международном авиакосмическом салоне Dubai Airshow, который в воскресенье откроется в Арабских Эмиратах.