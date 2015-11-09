Семь заводов оккупированного Крыма будут работать на оборонку России

Семь предприятий оборонно-промышленного комплекса оккупированного Крыма вошли в российский реестр и получили возможность работать в системе гособоронзаказа РФ.

Об этом заявил первый "замминистра промполитики" оккупационного правительства Крыма Константин Равич, передает "РИА Крым".

"Могут принимать заказы, то есть, выполнили все те требования, которые позволяют работать в системе гособоронзаказа, семь предприятий. Это и завод "Фиолент", и завод "Залив", и Научно-исследовательский институт аэроупругих систем. В разных степенях загрузка имеется, они уже работают по гособоронзаказам", — сообщил Равич.

Он не исключил, что данный список увеличится после того, как крымские предприятия выполнят требования ФСБ и Минпромторга РФ.

Читайте такжеУкраина готовит иск к России по активам "Черноморнефтегаза" в аннексированном Крыму

Как сообщал УНИАН, Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав «референдум» по его самоопределению.

Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% принявших участие в голосовании, высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.

Страны Запада также не признают аннексию Крыма.

Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».