Украина хочет увеличить поставки продукции в страны Азии

Украина намерена нарастить поставки энергетического и горно-шахтного оборудования, а также продукцию вагоностроительных предприятий и сельскохозяйственного сектора в Индию, Индонезию и Вьетнам.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли со ссылкой на заместителя министра – торгового представителя Украины Наталью Микольскую.

"Мы реалистично смотрим в сторону тех стран, где наша продукция будет пользоваться спросом. Например, Индия, Индонезия и Вьетнам закупают украинское энергетическое и горно-шахтное оборудование для модернизации своих объектов, и наши вагоностроительные предприятия намерены вывести на этот рынок отечественные вагоны и локомотивы", - сказала она.

Также, по словам торгового представителя, в скором времени указанные страны будут остро нуждаться в поставках продовольствия, чем сможет воспользоваться Украина.

"В краткосрочной перспективе все эти страны нужно кормить – эти рынки будут открыты для нашей сельскохозяйственной продукции. Объемы ее поставки будут зависеть от конъюнктуры мирового рынка", - отметила Микольская.

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Как сообщал УНИАН, Минэкономразвития рассчитывает до конца 2016 года открыть 20 торговых представительств Украины за рубежом и начать переговоры о зоне свободной торговли с Израилем.

Ранее Украина и Канада подписали документ о завершении переговорного процесса по созданию зоны свободной торговли.

Кроме того, Украина намерена усилить свои торговые позиции на рынках Казахстана, Ирана и Египта и развивать торговые отношения с этими странами в аграрной сфере, машиностроении и энергетике. В частности, перспектива сотрудничества с Ираном, по мнению руководства министерства, после снятия санкций с этой ближневосточной страны открывает широкие возможности для украинского аграрного экспорта в Иран, сотрудничества в топливно-энергетической сфере, машиностроении, особенно вагоностроении и самолетостроении, а также в строительстве.