Иран хочет сотрудничать с Украиной в водной индустрии и энергетике

Иран призывает Украину к сотрудничеству в водной индустрии и электроэнергетике, а также предлагает украинским предприятиям сотрудничество с профильной иранской компанией CAHIP.

Соответствующая информация содержится в опубликованной на сайте Министерства экономического развития и торговли в ноте, направленной посольством Ирана в Украине Министерству иностранных дел.

"Вышеуказанная компания CAHIP готова к сотрудничеству в сфере инженерно-технических услуг в отраслях водного хозяйства и электроэнергетики с украинскими предприятиями, которые работают в указанных отраслях", - говорится в документе.

Кроме того, иранская сторона призвала МИД Украины передать это сообщение украинским ответственным органам и компаниям.

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Как сообщал УНИАН, Иран заинтересован в импорте зерновых из Украины в объеме до 3 миллионов тонн.

Министерство экономического развития и торговли ранее отмечало, что близкая перспектива снятия экономических санкций с Ирана актуализировала вопросы развития украинского аграрного экспорта в эту страну.