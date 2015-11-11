"Метинвест" Ахметова угрожает остановить все предприятия из-за отключения от автоматического возврата НДС

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, возврат налога, возможно, будет осуществляться в «ручном» режиме, однако размер возмещения группе неизвестен.

«Нам стало известно, что ни одного из наших предприятий нет в согласованном перечне по «автоматическому» возврату НДС в ноябре. В случае если возмещения не будет, в текущей рыночной ситуации холдинг будет вынужден уже в ближайшее время остановить работу своих предприятий. Это приведёт к остановке всей металлургической отрасли страны и сокращению десятков тысяч рабочих мест», - цитирует пресс-служба генерального директора группы Юрия Рыженкова.

В "Метинвесте" указывают, что ноябрьское отключение предприятий группы от системы автоматического возмещения НДС уже не первый подобный случай за последние несколько месяцев. При этом ранее предприятия группы не отключались все одновременно, отмечают в компании.

По данным группи «Метинвест», долг государства перед предприятиями компании по возмещению НДС на 1 ноября уже составлял 2,33 млрд грн. В настоящее время налоговыми органами не подтверждено возмещение еще 1,1 млрд грн в автоматическом режиме, заявляют в «Метинвесте».

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Справка УНИАН. Группа «Метинвест» - международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в СНГ производителей железорудного сырья и стали.

С середины июля 2014 года предприятия «Метинвеста», находящиеся на востоке Украины, работают с перебоями из-за боевых действий.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,24%) и группа «Смарт-холдинг» Вадима Новинского (23,76%).

Группа в 2014 году сократила чистую прибыль в 2,5 раза по сравнению с 2013 годом - до 159 млн долл. с 392 млн долл.