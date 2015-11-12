Томбинский: ЕС может обеспечить новую индустриализацию Украины

Евросоюз может обеспечить новую индустриализацию Украины, обеспечив ее необходимой инфраструктурой и современным производством.

Об этом заявил представитель ЕС в Украине Ян Томбинский на бизнес-форуме в Киеве.

"В Европейском Союзе существует много мнений о том, что необходимо обеспечить новую индустриализацию Европы. В некоторых странах индустриализация была децентрализована в другие регионы мира - в Китай, Азию и другие страны. Украина может использовать этот новый европейский тренд – по новой индустриализировать Европу и восстановить индустриальную инфраструктуру", - сказал он.

По словам Томбинского, приоритетной задачей ЕС на данном этапе сотрудничества является обеспечение роста экспорта из Украины.

"По идее, мы должны думать о том, как нарастить экспорт в Украину. Но сейчас в Европе думают, как помочь украинским экспортерам", - подчеркнул глава представительства ЕС.

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Как сообщал УНИАН, Евросоюз и Украина не собираются откладывать создание зоны свободной торговли, которая начнет действовать 1 января 2016 года, и вносить любые изменения в текст Соглашения об ассоциации.

Спад промышленного производства в Украине в сентябре 2015 года по сравнению с сентябрем 2014 года замедлился до 5,1% с 5,8%, зафиксированных месяцем ранее.

С начала года, за январь-сентябрь, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спад промпроизводства составил 16,6%.