Иск Украины в ВТО против России: Москва предложила Киеву консультации

Россия предложила Украине 17 ноября провести консультации по иску Украины в ВТО, сообщил первый замминистра экономического развития РФ Алексей Лихачев, передает РИА Новости.

"Мы им предложили консультации на 17-е, по-моему, они не подтвердили (пока — ред.)", — сказал Лихачев журналистам.

Лихачев также добавил, что по итогам трехсторонних встреч экспертов по ассоциации Украины и ЕС никаких изменений в договоренностях не было.

Как сообщал УНИАН, Украина 21 октября подала первый иск в ВТО против Российской Федерации, связанный с ограничениями, которые были введены на украинские вагоны и стрелочные переводы.

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Торговый представитель Украины Наталья Микольская заявила, что экспорт Украины из-за этих ограничений по 86 товарным группам сократился с 1,7 миллиарда долларов в 2013 году до 51 миллиона долларов за 7 месяцев 2015 года.

Также торгпред отметила, что Украина будет продолжать подавать иски против России относительно различных торговых ограничений.