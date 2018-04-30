Двойное дно украинской экономики

«Украинская экономика пережила беспрецедентное падение в прошлом году и в первом и втором квартале этого года. В прошлом году ВВП - минус 7%, в этом году мы прогнозируем минус 11,6%. Мы пережили «banking run», когда потеряли 30% депозитов в локальной валюте, а в долларе - более 40%. Плюс война, плюс расходы на военный бюджет, которые нигде не были предусмотрены, плюс газ, который нечем было оплачивать, «perfect storm» - это даже не про нас, у нас - триллер, но мы стабилизировались, мы прошли», - заявила глава Национального банка Валерия Гонтарева.

Ее оптимизм подтверждается конкретными цифрами. В третьем квартале по отношению ко второму рост экономики составил 1%. В конце третьего квартала рост, или замедление падения, были зафиксированы почти во всех отраслях промышленности.

Отмечают положительную динамику и эксперты. «По нашим оценкам, реальный сектор экономики достиг дна во втором квартале этого года. В третьем квартале были отмечены первые признаки восстановления, в первую очередь, в промышленности и в смежных отраслях, в частности, в грузоперевозках. При этом секторы, ориентированные на внутренний спрос, пока по-прежнему показывают слабую динамику», - рассказала главный экономист Dragon Capital Елена Белан.

Прежде всего, почти в два раза замедлило падение сельское хозяйство. Прекращение военных действий позволило сократить темпы падения в сентябре и промышленного производства - до 5,1% по сравнению с 5,8% в августе. В частности, ускоренно росли показатели добывающей промышленности, благодаря повышению объемов добычи угля на 14,9% по сравнению с 1% в августе. Также в сентябре переломилась тенденция к спаду, которая длилась более двух лет, в металлургии - объемы выпуска выросли на 3%. А постепенное возобновление поставок отечественного кокса на метпредприятия и эффект низкой базы сравнения обусловили ускорение роста объемов производства кокса до 51,1%.

Прекращение падения

Прекращение свободного падения украинской экономики было достигнуто, в первую очередь, благодаря макроэкономической стабилизации.

«Признаки стабилизации наблюдаются. Выравнивается динамика в промышленности: падение не углубляется, а сентябрь к августу продемонстрировал рост по ряду показателей, причем в знаковых отраслях. Длительное время устойчив курс гривни. Наметился прирост кредитования юрлиц, робко возобновился прирост гривневых вкладов. В рамках остается инфляция», - прокомментировал ситуацию сотрудник Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило.

Действительно, в марте была остановлена многократная девальвация гривни и, несмотря на постепенное послабление валютных ограничений, курс остается стабильным. Этот фактор позволил НБУ выйти на межбанковский валютный рынок с покупкой валюты и нарастить международные резервы почти до 13 млрд долл., или до 3,1 месяца импорта будущего периода.

При этом обесценивание гривни, падение внутреннего спроса устранили дефицит текущего счета страны и дисбаланс внешней торговли.

«Происходит выравнивание дефицита внешней торговли, который мы имели в 2013-ом и в 2015 году. Выравнивание этого дисбаланса происходит высокой ценой - ценой падения и экспорта, и импорта, но импорт при этом падает более быстрыми темпами, и мы имеем нулевой баланс внешней торговли», - отмечает эксперт GfK Ukraine Татьяна Сытник.

По словам экспертов, устранение дефицита внешней торговли позволяет НБУ наращивать международные резервы. Но вместе с тем, они не уверены в устойчивости этого тренда - импорт будет расти, в то время как для роста экспорта нужны более благоприятные условия.

Девальвация гривни и инфляция позволили увеличить доходы казны и устранить дисбаланс государственного бюджета, который по итогам 9 месяцев сведен с профицитом 8,8 млрд грн, а также накопить остаток на едином казначейском счете в размере 43,6 млрд грн.

Правда, накопление таких впечатляющих сумм было достигнуто благодаря замораживанию социальных выплат и госпрограмм. А это лишает экономику столь необходимого внутреннего спроса, в среднесрочной перспективе ситуация требует исправления.

Вместе с тем, низкий внутренний спрос в совокупности с относительной стабильностью на валютном рынке и жесткой фискальной политикой привели к стабильному дефляционному тренду на протяжении последних пяти месяцев, дефляция по итогам октября составила 1,3%.

Будет ли рост?

Все перечисленные позитивные сигналы говорят о прекращении падения экономики. Но одно дело - остановить падение и стабилизировать ситуацию, а другое - возобновить экономический рост. Правительство же предсказывает Украине на следующий год рост на уровне 2%. «2015 год был годом макроэкономической стабилизации, а 2016 год будет годом экономического роста. Худшее уже позади, а правительство и центральный банк готовы противостоять вызовам», - заявил министр экономики Айварас Абромавичус.

По его словам, украинская экономика в ближайшее время будет держаться на трех столпах – дерегуляции, приватизации и борьбе с коррупцией. В рост экономики Украины верят и международные кредиторы. Несмотря на то, что Международный валютный фонд, Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития ухудшили макропрогнозы для Украины в 2015 году – падение до 9-12%, они сошлись во мнении, что 2016 год ознаменуется ростом экономики на 1-2%.

Экс-министр экономики, доктор экономических наук Владимир Лановой иного мнения. Он считает, что роста может и вовсе не быть.

«Официальные лица, очевидно, считают, что стоит силой задушить девальвацию валютного курса гривни и несколько замедлить инфляцию цен, как начнется рост производства. Для выхода из кризиса нужно больше производить продукции и побеждать в конкуренции на рынках, а не просто приказать получить определенные финансовые показатели по экономике. Финансовая стабильность сама по себе не приводит к росту производства. Мы можем достичь дна, как нас уверяют заинтересованные чиновники, и оставаться на этом дне, не поднимаясь вверх», - сказал он, добавив, что кризис имеет более глубинную природу, и в следующем году падение экономики продолжится на 4-5%.

С ним согласны и представители крупного бизнеса, которые полагают, что улучшение экономической ситуации в стране начнется не ранее 2017 года. «Мы лишь приближаемся ко дну. Лихорадить будет еще два года, и это при условии, что не будет никаких геополитических эксцессов», - заявил финансовый директор одного из крупнейших металлургических предприятий Украины - комбината «Запорожсталь» Руслан Божко.

Первые лица государства время от времени на различных бизнес-форумах отчаянно пытаются вселить оптимизм относительно перспектив подъема украинской экономики и убедить представителей отечественного бизнеса и инвесторов вкладывать в нашу страну уже сегодня. Они обещают значительное упрощение ведения бизнеса и говорят о готовности противостоять макроэкономическим вызовам. Тем не менее, более половины предпринимателей заявляют, что в ближайшее время ни при каких условиях инвестировать в Украину не будут. И этот фактор может отодвинуть экономический рост на много лет.

Драйверы для подъема

«Увы, пока имеем стабилизацию депрессии. Чтобы выходить из кризиса и восстанавливать активный экономический рост, придется допускать уменьшение стабильности по ряду показателей - прежде всего, инфляции», - отмечает Жалило.

В условиях неблагоприятной конъюнктуры на внешних рынках для основных украинских экспортных товаров необходимо улучшение потребительских настроений внутри страны. А чтобы стимулировать внутренний спрос, правительству придется задуматься о реальной индексации минимальных зарплат и пенсий. Что снова подтолкнет цены вверх. Также для стабилизации внутреннего спроса необходима налоговая реформа, которая снизит давление на бизнес и позволит предпринимателям больше зарабатывать. При этом речь идет не столько о снижении ставок, сколько о сокращении числа проверок и полном прекращении коррупционного давления со стороны фискальных органов.

Кроме этого, экономике Украины жизненно необходимы инвестиции, так как большинство предприятий являются убыточными и не имеют ресурсов для дальнейшего развития. Поэтому важны приток в нашу страну прямых иностранных вложений и кредитование отечественных корпораций.

Эксперты прогнозируют, что иностранные инвесторы, несмотря на трудности, будут поддерживать агропромышленный сектор, нефте- и газодобычу, инфраструктурные проекты. А вот кредитование практически не будет осуществляться из-за высокой государственной задолженности. В таких условиях для Украины крайне важны продолжение программы сотрудничества с МВФ, а также международная донорская помощь.

Но заливать Украину деньгами и ждать, когда появится рост, никто не будет. Хотя статистика при таком эксперименте, конечно, продемонстрирует одни «плюсы». Все они без реализации действенных реформ, без борьбы с коррупцией, без децентрализации, дерегуляции и демонополизации будут крайне краткосрочными. И реакция инвесторов на такой поворот вполне прогнозируемая.

Ксения Обуховская (УНИАН)