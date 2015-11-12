Одесский припортовый завод за год погасил 5-миллиардный кредит

Об этом сообщил на пресс-конференции в Киеве первый заместитель директора ОПЗ Николай Щуриков.

По словам Щурикова, если первые 9 месяцев прошлого года «Одесский припортовый завод» закончил с убытком в 205 млн. грн., то аналогичный период 2015 года – с прибылью 243 млн. грн. В бюджеты разных уровней перечислено 268 млн. грн. Впервые за многие годы с начала 2015 года завод работает на полную мощность. Объем выпускаемой продукции сравнительно с аналогичным периодом прошлого года вырос на 29,7%.

«В прошлом году, согласно распоряжению правительства, ОПЗ взял в «Ощадбанке» целевой кредит размером 5 млрд грн. И хотя кредитный договор истекал в декабре, уже сегодня, в ноябре, кредит полностью погашен – как тело кредита, так и проценты и обязательства», - подчеркнул Щуриков.

В свою очередь, директор австрийской компании Antra GMBH Ойген Хинрикс-Шрамм сообщил, что ПАО "Одесский припортовый завод" и Antra GMBH договорились о загрузке завода более чем на 50% по давальческой схеме в ноябре.

"Мы покупаем газ в Австрии, Венгрии, Словакии… Наша компания работает через известный австрийский газовый хаб в Баумгартене, по которому идут мощные потоки европейского газа в разных направлениях. Antra GMBH имеет соответствующую лицензию и поставляет нескольким украинским потребителям реверсный газ. В частности, покроем более половины потребности ОПЗ в газе", - сказал он. По данным Хинрикс-Шрамма, компания Antra GMBH на 10% принадлежит ему, на 90% - швейцарской Universal Exports Holding AG. "Никто из учредителей (Universal Exports) не является членом правительства или политиком", - добавил он.