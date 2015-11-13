Кабмин рассматривает несколько вариантов объединения КБ "Южное" и "Южмаша"

Кабинет министров Украины рассматривает сразу несколько вариантов объединения госпредприятий "Конструкторское бюро "Южное" им. Янгеля" и "Южный машиностроительный завод им. Макарова", сообщил журналистам первый заместитель главы Государственного космического агентства Украины Александр Голуб.

По его словам, речь идет не о полном слиянии предприятий, а об объединении отдельных активов для осуществления общей деятельности в сфере ракетостроения.

"Это как вариант объединения некоторых активов, а не слепое слияние. Грубо говоря, речь идет об объединении активов по ракетному производству", - сказал Голуб.

При этом он уточнил, что другие подробности пока не подлежат огласке, потому что данный проект засекречен по решению правительства.

Также Голуб добавил, что на данном этапе над документом работает рабочая группа, в состав которой входят представители Министерства финансов, Фонда госимущества и Министерства экономического развития и торговли.

"Рабочая группа рассматривает несколько вариантов. По какому будет это происходить, пока я сказать не могу", - отметил он и добавил, что после согласования правительством проект будет вынесен на открытое обсуждение.

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Как сообщал УНИАН, из-за отсутствия систематических заказов "Южмаш" в начале 2015 года остановил часть своих подразделений. Кроме того, на предприятии сформировались долги по выплате зарплаты сотрудникам.

24 июля "ДТЭК Днепрооблэнерго", входящее в энергохолдинг ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова, за долги отключило электроснабжение "Южмашу". По данным ДТЭК, долг "Южмаша" за потребленную электроэнергию достиг 238 миллионов гривень и ежемесячно растет на 5-10 миллионов гривень.

Вместе с тем, высшее руководство страны неоднократно заявляло, что правительство готово загрузить предприятие необходимым объемом заказов, в частности в оборонной сфере. В марте президент Украины Петр Порошенко заявил, что "Южмаш", помимо оборонной продукции, получит заказ на 45 миллионов гривень на изготовление троллейбусов для Днепропетровска и Днепропетровской области.

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Справка УНИАН. Государственное предприятие "Производственное объединение "Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова" (Днепропетровск) создано в 1944 году. "Южмаш" - единственный производитель ракет-носителей и спутников в Украине, и это позволяет государству обеспечивать 8-10% пусковых услуг, предоставляемых ежегодно международными компаниями. По итогам 2012 года "Южмаш" вошел в пятерку мировых лидеров по запуску ракет-носителей.

Государственное предприятие "Конструкторское бюро "Южное" им. Янгеля" является научно-конструкторским предприятием по разработке ракетно-космической техники.