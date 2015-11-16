"Мотор Сич" ремонтирует двигатели авиапарка Путина – СМИ

Соответствующая информация опубликована на официальном “Портале закупок” Российской Федерации, пишут «Наші гроші».

Все заказы касаются технического обслуживания авиадвигателей и вспомогательных силовых установок, увеличению их ресурсных показателей, технологическому сопровождению контрольных экземпляров двигателей.

Напомним, ПАО “Мотор Сич” контролируется народным депутатом Украины Вячеславом Богуслаевым.

Читайте также"Мотор Сич" с начала года увеличила прибыль до 2,5 миллиарда

Кроме этого, летом три подряды на работы с двигателями АИ-25 общей стоимостью 1 млн рублей (15 тыс. долларов – ред.) от “СЛО “Россия” получило государственное предприятие “Запорожское машиностроительное конструкторское бюро “Прогресс” имени академика А.Г.Ивченко”.

Все работы предприятия должны завершить до конца года. Последний раз “Мотор Сич” получало заказы от “СЛО “Россия” в феврале 2014 года, об предварительных заказах “Прогресса” на “Портале закупок” информации найти не удалось.

“Специальный летный отряд “Россия” занимается авиаперевозками президента России и других высших должностных лиц государства.