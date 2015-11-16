"Мотор Сич" ремонтирует двигатели авиапарка Путина – СМИ
ПАО “Мотор Сич” в течение мая – августа 2015 года получило подрядов от Федерального государственного бюджетного учреждения “Специальный летный отряд “Россия” Управления делами президента Российской Федерации на сумму 6,36 млн рублей (примерно 100 тыс. долларов – ред.).
Соответствующая информация опубликована на официальном “Портале закупок” Российской Федерации, пишут «Наші гроші».
Все заказы касаются технического обслуживания авиадвигателей и вспомогательных силовых установок, увеличению их ресурсных показателей, технологическому сопровождению контрольных экземпляров двигателей.
Напомним, ПАО “Мотор Сич” контролируется народным депутатом Украины Вячеславом Богуслаевым.
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Кроме этого, летом три подряды на работы с двигателями АИ-25 общей стоимостью 1 млн рублей (15 тыс. долларов – ред.) от “СЛО “Россия” получило государственное предприятие “Запорожское машиностроительное конструкторское бюро “Прогресс” имени академика А.Г.Ивченко”.
Все работы предприятия должны завершить до конца года. Последний раз “Мотор Сич” получало заказы от “СЛО “Россия” в феврале 2014 года, об предварительных заказах “Прогресса” на “Портале закупок” информации найти не удалось.
“Специальный летный отряд “Россия” занимается авиаперевозками президента России и других высших должностных лиц государства.