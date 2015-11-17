"Укроборонпром" с начала года передал армии более 2 тысяч единиц вооружения

Государственный концерн "Укроборонпром", объединяющий главные оборонно-промышленные предприятия страны, в январе-сентябре 2015 года передал украинской армии 2,019 тысячи единиц боевой техники и вооружения, сообщила пресс-служба концерна со ссылкой на заместителя генерального директора "Укроборонпрома" Артура Херувимова.

"В армию уже передано 688 единиц новой и 1331 единица восстановленной и модернизированной техники. Среди них - 406 единиц ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов и 35 авиационных машин", - цитирует пресс-служба Херувимова.

В концерне также отметили, что в 2015 году предприятия "Укроборонпрома" начали поставлять украинским военным современные образцы вооружения, в частности, противотанковый комплекс "Стугна", а также завершил разработку бронемашины "Дозор".

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Как сообщал УНИАН, в сентябре концерн "Укроборонпром" представил ряд разработок завода "Маяк". В частности, завод презентовал отечественную крупнокалиберную снайперскую винтовку калибра 12,7 мм и новую портативную винтовку "Гопак" калибра 7,62 мм. Кроме того, на предприятии был также разработан 120-мм миномет "Молот", который, по словам первого заместителя гендиректора "Укроборонпрома" Сергея Пинькаса, в ходе испытаний получил высокую оценку от украинских военных. Также "Маяк" модернизировал танковый пулемет КТ-7,62, увеличив его скорострельность и прицельную дальность.

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Справка УНИАН. Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят более сотни предприятий ОПК Украины.