"Метинвест" сокращает рабочий день на 20% из-за вынужденного снижения производства

Горно-металлургическая группа "Метинвест" приняла решение о сокращении времени рабочего дня на 20% с пропорциональным снижением заработных плат для административного персонала из-за неопределенной ситуации на мировых рынках стали, которая привела к снижению производства на предприятиях компании, сообщили УНИАН в пресс-службе "Метинвеста".

"В связи с вынужденным снижением объемов производства из-за неопределенной ситуации на мировых рынках стали группа "Метинвест" приняла решение о сокращении времени рабочего дня на 20% с пропорциональным снижением заработных плат для административного персонала", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что данная мера принята с целью сокращения издержек компании, ее действие продлится два месяца.

Пресс-служба сообщает, что в последнее время из-за ряда объективных причин (рыночных, логистических), объем производства на двух градообразующих предприятиях Мариуполя - меткомбинаты им. Ильича и "Азовсталь" сократился почти в два раза.

В сообщении отмечается, что нынешний антикризисный план предусматривает временный переход административного персонала на сокращенный рабочий день в условиях неполной загрузки мощностей. В то же время сотрудники, занятые на производстве, продолжают работать в обычном режиме.

"Антикризисная программа сфокусирована на сокращении издержек. Для этого мы максимально активизируем внутренние резервы и отказываемся от затрат, которые не связаны с производством. Такие меры позволят сократить расходы и направить экономию средств на поддержание производства и трудовых коллективов", - резюмировали в "Метинвесте".

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Справка УНИАН. "Метинвест" – крупнейший в Украине и один из крупнейших в СНГ производителей железорудного сырья и стали. Основными акционерами "Метинвеста" являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,24%) и группа компаний "Смарт-Холдинг" Вадима Новинского (23,76%).