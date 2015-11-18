Компания Sharp для выхода из кризиса обязала сотрудников покупать свою продукцию

Производитель электроники Sharp потребовал от сотрудников приобретать свою продукцию, чтобы улучшить финансовое положение компании, пишут "Ведомости".

Высшее руководство должно потратить на продукцию своей компании не менее 200 000 иен (около $1660), управленцы среднего звена - до 100 000 иен (около $800), а рядовые сотрудники - не менее 50 000 иен (около $400). В ассортимент необходимых для приобретения товаров входят телевизоры на жидких кристаллах, холодильники, кондиционеры и другая электробытовая техника.

Читайте такжеSharp представил смартфон в виде небольшого роботаЧтобы стимулировать сотрудников на покупку "родной" продукции, компания учредит специальный сайт, а также обязуется вернуть 2% от суммы. Подчеркивается, что акция, которая начнется в пятницу и продлится до 29 января 2016 г., не носит обязательного характера, но является "всеобщей для компании", что, с учетом национального менталитета, заставит большинство сотрудников поступить согласно требованию.

В письме, распространенном среди сотрудников, говорится: "Компания находится в очень тяжелом положении, просим вас о сотрудничестве".

В компании Sharp в Японии сейчас работает более 17 000 человек.

Sharp - некогда один из крупнейших производителей телевизоров, дисплеев больших и малых диагоналей, а также полупроводников, который теперь, как и ряд других японских корпораций, находится в затяжном кризисе, вызванном, в том числе, усиливающейся ценовой и технологической конкуренцией со стороны множества китайских и крупных южнокорейских конкурентов, например Samsung и LG.