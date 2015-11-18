Медь бьет антирекорды: цены опустились до минимумов 2009 года

Цены на медь сохраняют отрицательную динамику в ходе торгов среды, удерживаясь в районе минимумов с 2009 года, на фоне опасений инвесторов за спрос на металл со стороны его крупнейшего потребителя — Китая, свидетельствуют данные торгов.

Сегодня утром декабрьские фьючерсы на медь на бирже Comex дешевели на 1,49% — до 2,08 доллара за фунт (около 0,45 килограмма), пишет РИА Новости.

По итогам торгов вторника стоимость тонны меди на Лондонской бирже металлов (LME) с поставкой через три месяца снизилась на 0,13% — до 4684 долларов за тонну. Цена тонны алюминия повысилась на 0,48% — до 1474 долларов, цинка — снизилась на 2,46%, до 1548 долларов.

"Из-за отсутствия позитивных изменений в области спроса на медь стоимости металла угрожает понижательное давление в краткосрочной перспективе", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков Argonaut Securities.

Помимо опасений относительно китайской экономики дополнительное давление на стоимость металла оказывает укрепляющийся по отношению к мировым валютам доллар, который реагирует на перспективы повышения базовой ставки ФРС США в декабре.