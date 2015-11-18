АМК просят проверить "Метинвест" Ахметова на монополизм

Народный депутат фракции "Самопомич" Лев Пидлисецкий намерен обратиться в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) с целью проведения расследования на рынке железной руды, поскольку он считает, что горно-металлургическая группа "Метинвест" занимает монопольное положение на этом рынке.

«Я с коллегами сегодня же подам обращение в Антимонопольный комитет, чтобы начали расследование в отношении монопольного положения на рынке железной руды!», - написал депутат в Facebook.

По его словам, за 9 месяцев 2015 года горно-обогатительные комбинаты Центральный, Северный, Восточный, Ингулецкий, а также Криворожский железорудный комбинат, акции которых находятся в собственности «Метинвеста» (или холдинга СКМ) произвели 51% всего украинского железорудного концентрата и руды.

«Согласно украинскому законодательству, монополистом считается тот, кто контролирует долю рынка более 33%. Ранее Антимонопольный комитет не признавал «Метинвест» монополистом, потому что вроде как Украина и Россия - это один рынок. Теперь это не может быть причиной хотя бы потому, что межгосударственные грузовые железнодорожные перевозки невозможны», - отметил Пидлисецкий.

Он также сообщил, что продать пакет своих акций «Метинвесту» была вынуждена и канадская компания Black Iron, которая имеет месторождения в Кривом Роге, поскольку в противном случае она бы не получила возможности на них работать.

По словам депутата, отдельного внимания требует ситуация на рынке стали. Он сообщил, что за 6 месяцев 2015 года 52% украинской стали было произведено на заводах «Метинвеста».

«Очевидна сверхбольшая концентрация в одних руках! Также попросим Антимонопольный разобраться», - отметил депутат.

«Уверен, председатель АМКУ господин Терентьев как бывший руководитель юридической службы другого крупного металлургического предприятия "ArcelorMittal Кривой Рог" сможет быстро разобраться в ситуации и соответственно отреагировать на положение на рынках железорудного сырья и стали!» - добавил Пидлисецкий.

При этом он сообщил, что одним из поводов обращения в АМКУ стали выборы мэра Кривого Рога, где кандидат от «Самопомочи» проиграл с небольшим разрывом. В партии считают, что результаты выборов были сфальсифицированы в пользу действующего мэра и кандидата от "Оппозиционного блока" Юрия Вилкула, сын которого (Александр Вилкул, выдвигался в мэры Днепропетровска от «Опозиционного блока») ранее возглавлял горнорудный дивизион "Метинвеста", а также руководящие должности на ГОКах компании.

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Справка УНИАН. «Метинвест» – крупнейший в Украине и один из крупнейших в СНГ производителей железорудного сырья и стали. Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,24%) и группа компаний «Смарт-Холдинг» Вадима Новинского (23,76%).

В металлургический дивизион компании входят 11 предприятий, среди которых украинские меткомбинаты - «Запорожсталь», «Азовсталь», Мариупольский меткомбинат им. Ильича, Енакиевский металлургический завод, Харцызский трубный завод, а также Авдеевский коксохимический завод.

В состав горнодобывающего дивизиона входят предприятия по производству железорудного и флюсодоломитного сырья: Северный, Ингулецкий, Центральный, Южный горно-обогатительные комбинаты и Комсомольское рудоуправление, а также угледобывающие предприятия «Краснодонуголь» и United Coal Company (США).