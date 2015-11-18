Спад промпроизводства в Украине в октябре замедлился до 5%

Спад промышленного производства в Украине в октябре 2015 года в годовом выражении, по сравнению с октябрем 2014 года, замедлился до 5% с 5,1%, зафиксированных месяцем ранее.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, по сравнению с сентябрем 2015 года промпроизводство в октябре выросло на 7,3%, при этом рост по сравнению с предыдущим месяцем зафиксирован второй месяц подряд.

С начала года, за январь-октябрь, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спад промпроизводства составил 15,4%.

По информации Госстата, в октябре 2015 года рост производства в годовом выражении (к октябрю 2014 года) зафиксирован только в добыче каменного и бурого угля – на 18,1%, производстве кокса и продуктов нефтепереработки - на 15,7%, добыче металлических руд – на 1,2%.

Наибольший рост по сравнению с предыдущим месяцем в октябре зафиксирован в производстве компьютеров, электронной и оптической продукции – на 38,3%, поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 20,5%, производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий – на 18,6%.

Наибольшее падение в годовом выражении зафиксировано в производстве компьютеров, электронной и оптической продукции – на 29,3%, текстильном производстве – на 15,9%, производстве электрического оборудования – на 14,2%.

Наибольшее падение по сравнению с предыдущим месяцем в октябре зафиксировано в производстве электрического оборудования – на 5,9%, производстве других машин и оборудования – на 2,3%, металлургии – на 1,7%.

В сообщении отмечается, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

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Как сообщал УНИАН, спад промпроизводства в Украине в сентябре 2015 года по сравнению с сентябрем 2014 года замедлился до 5,1%. По сравнению с августом 2015 года в сентябре промпроизводство выросло на 5,9%. С начала года, за январь-сентябрь, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спад промпроизводства составил 16,6%.

В 2014 году по сравнению с 2013 годом промпроизводство в Украине снизилось на 10,7%, в 2013 году – на 4,7%, в 2012 году – на 0,5%.