"Укроборонпром" модернизирует военные самолеты Египта

Событие состоялось 19 ноября, сразу после передачи финальной партии модернизированных самолетов ВВС Индии, сообщает пресс-служба ведомства.

"Стартует новый этап нашего сотрудничества - сегодня мы подписываем первый, достаточно мощный контракт с Египетской стороной", - заявил директор завода гражданской авиации Сергей Подреза. По его словам, предприятие адаптирует три самолета Ан-74 под требования страны-эксплуатанта. Договоренность предусматривает участие специалистов завода в сопровождении эксплуатации и ремонта этих самолетов.

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Представитель египетской стороны Карим Бадыра, со своей стороны, подчеркнул, что это только начало нового и плодотворного сотрудничества между двумя странами.

Ранее заместитель председателя госконцерна Денис Гурак отмечал, что после победы над агрессором оборонная промышленность станет локомотивом развития украинской экономики. Поэтому для «Укроборонпрома» важно наращивать круг партнеров за рубежом.

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Как сообщалось ранее, сегодня «Укроборонпром» поставил Индии финальную партию военно-транспортных самолетов Ан-32RE в рамках выполнения крупного контракта, общая стоимость которого составляет 400 млн долл. Украинские специалисты удачно справились с поставленными задачами и в дальнейшем будут сопровождать эксплуатацию этой техники.