"Дизельный скандал": США заподозрили Bosch в причастности к афере Volkswagen

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на близкие к следствию источники, вопросом причастности Bosch к схеме Volkswagen занимается Министерство юстиции США. Там считают, что немецкая компания, поставляющая часть комплектующих для автомобилей, помогала концерну из Вольфсбурга обходить ограничения для дизельных машин, передает РБК.

Именно Bosch изготавливает ключевые компоненты для дизельных двигателей в шести моделях Volkswagen и одной модели Audi.

Агентство указывает, что расследование находится на первоначальной стадии и пока нет свидетельств того, что компания Bosch действительно нарушала закон.

Официальный представитель компании и представитель Минюста США от комментариев отказались.

Власти США вели расследование в отношении Volkswagen с 2014 года. В сентябре Агентство по охране окружающей среды США заявило, что программное обеспечение, установленное на автомобилях Volkswagen с дизельными двигателями, позволяет обходить проверку уровня выброса вредных веществ. После этого американские власти обязали компанию отозвать с рынка в стране 500 тыс. машин. Концерн вынужден был частично приостановить продажи ряда моделей дизельных автомобилей. Он признал, что неисправным ПО снабжено 11 млн авто по всему миру. Концерну грозит штраф $18 млрд.

Позже американские власти обвинили немецкий автоконцерн в новых нарушениях. По данным ведомства, они коснулись автомобилей с трехлитровым дизельным двигателем, число которых в стране достигает приблизительно 10 тыс.штук. На этот раз агентство обнаружило дефектное ПО в Porsche Cayenne 2015 модельного года, Audi A6 Quattro, A7 Quattro, A8 и Q5 2016 модельного года, а также Volkswagen Touareg 2014 модельного года.

В октябре Volkswagen впервые за 15 лет отчитался о квартальном убытке. Отрицательный результат обусловлен тем, что компания зарезервировала €6,7 млрд на издержки, связанные с «дизельным скандалом».