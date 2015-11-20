Украина поднялась на 10-е место в рейтинге производителей стали

Украинские металлурги в октябре 2015 года по сравнению с октябрем прошлого года увеличили производство стали на 6,4% - до 2,055 миллиона тонн, поднявшись с 11-го на 10-е место в списке мировых производителей этой продукции, сообщила Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association).

По итогам 10 месяцев текущего года Украина сократила производство стали по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 18,3% - до 19,148 миллиона тонн, сохранив в мировом рейтинге производителей стали 10-ю позицию.

По информации ассоциации, по итогам октября лидерство в рейтинге мировых производителей стали традиционно занимает Китай с показателем 66,124 млн тонн (падение на 3,1% к октябрю 2014 года).

Далее страны в первой десятке рейтинга расположились в следующем порядке: Япония (9 миллиона тонн, -3,8%), Индия (7,5 миллиона тонн, +4,9%), США (6,7 миллиона тонн, -8,8%), Южная Корея (5,8 миллиона тонн, -5,6%), Россия (5,7 миллиона тонн, -2,4%), Германия (3,6 миллиона тонн, +2,7%), Бразилия (3 миллиона тонн, -2,3%), Турция (2,8 миллиона тонн, +2%).

В целом в октябре 2015 года по сравнению с октябрем прошлого года 66 стран, входящих в рейтинг WSA, сократили производство стали на 3,1% - до 133,6 миллиона тонн.

В отчете ассоциации за январь-октябрь позиции лидера продолжает удерживать Китай – 675,1 миллиона тонн (снижение по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 2,2%). Далее следуют: Япония (87,8 миллиона тонн, -5,1%), Индия (75,1 миллиона тонн, +3,3%), США (67,2 миллиона тонн, -8,8%), Россия (59,3 миллиона тонн, -0,2%), Южная Корея (57,7 миллиона тонн, -3,6%), Германия (36,2 миллиона тонн, +0,3%), Бразилия (28,2 миллиона тонн, -1,3%), Турция (26,6 миллиона тонн, -6,9%).

В январе-октябре 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года 66 стран, входящих в рейтинг WSA, снизили производство стали в целом на 2,5% - до 1,346 миллиарда тонн.

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Как сообщал УНИАН, сокращение производства стали в Украине наблюдается из-за остановки и перебоев в работе ряда металлургических предприятий на Донбассе в результате военных действий, спровоцированных Россией.

По итогам 2014 года Украина заняла 10-е место в списке крупнейших производителей стали, однако сократила ее выплавку на 17,1% по сравнению с 2013 годом - до 27,170 миллиона тонн.