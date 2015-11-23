Падение производства в базовых отраслях Украины замедлилось вдвое - Нацбанк

Падение индекса производства базовых отраслей в Украине в октябре замедлилось до 3,6% с 7,4% в сентябре, благодаря росту объемов производства в сельском хозяйстве и замедлению падения объемов оптовой торговли.

Об этом сообщается в размещенной на сайте Национального банка Украины аналитической записке "Оценка экономического состояния Украины".

Как отмечает регулятор, падение объемов сельскохозяйственного производства в Украине в августе-сентябре в октябре сменилось ростом на 0,5%, что объясняется смещением сроков сбора урожая отдельных культур по сравнению с прошлым годом с сентября на октябрь.

Кроме того, по данным НБУ, падение объемов оптовой торговли замедлилось в октябре до 6,7% по сравнению с 13,5% в сентябре.

При этом объемы падения розничной торговли несколько ускорились до 17,1% в октябре по сравнению с 16,2% в сентябре, несмотря на постепенное улучшение потребительских настроений населения на протяжении последних трех месяцев.

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Как сообщал УНИАН, спад промышленного производства в Украине в октябре 2015 года в годовом выражении, по сравнению с октябрем 2014 года, замедлился до 5% с 5,1%, зафиксированных месяцем ранее. По сравнению с сентябрем 2015 года промпроизводство в октябре выросло на 7,3%, при этом рост по сравнению с предыдущим месяцем зафиксирован второй месяц подряд.

С начала года, за январь-октябрь, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спад промпроизводства составил 15,4%.