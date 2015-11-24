По результатам работы предприятий промышленности Винниччина занимает второе место в Украине
В промышленности индекс промышленного производства за январь–октябрь 2015 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 106,8% (по Украине – 84,6 %).
По темпам производства область среди регионов Украины занимает второе место, сообщает Департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью ОГА.
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В добывающей промышленности и разработке карьеров по сравнению с январем–октябрем 2014 г. объемы промышленного производства уменьшились на 20,8%. В перерабатывающей промышленности наблюдается рост промышленного производства на 7,4% (за счет увеличения объемов в производстве основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов более, чем вдвое, в изготовлении изделий из древесины, производстве бумаги и полиграфической деятельности – на 3,5%, в текстильном производстве, производстве одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов – на 1,0%, в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий – на 0,1%).
В поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха объемы увеличились на 9,6%.