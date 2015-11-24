"Метинвест", который угрожал остановить заводы из-за НДС, получил его "автоматом"

Компании группы «Метинвест» получили в середине ноября возмещение налога на добавленную стоимость в автоматическом режиме, сообщил в ходе брифинга глава Государственной фискальной службы Роман Насиров.

"Компании группы "Метинвест" получили возмещение НДС в автоматическом режиме в середине этого месяца", - сказал он.

По его словам, сумма возмещения составила около 800 млн грн.

"Я думаю, около 800 млн грн, или даже 1 млрд грн", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, горно-металлургическая группа «Метинвест» Рината Ахметова и Вадима Новинского 11 ноября заявилао возможной остановке своих предприятий из-за наличия долгов государства по возмещению налога на добавленную стоимость (НДС) и отключения предприятий от системы автоматического возмещения НДС.

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Справка УНИАН. «Метинвест» – крупнейший в Украине и один из крупнейших в СНГ производителей железорудного сырья и стали. Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,24%) и группа компаний «Смарт-Холдинг» Вадима Новинского (23,76%).