Убыток предприятий Украины с начала года составил почти 184 миллиарда

Крупные и средние предприятия Украины, без учета бюджетных учреждений, за январь-сентябрь 2015 года получили 183,894 миллиарда гривень убытка до налогообложения, что на 15,868 миллиарда гривень, или на 9,4%, больше убытка до налогообложения за аналогичный период прошлого года на уровне 168,026 миллиарда гривень.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, за этот период по сравнению с аналогичным периодом прошлого года финансовый результат прибыльных предприятий вырос на 8,2% - до 233,244 миллиарда гривень, результат убыточных предприятий вырос на 8,8% - до 417,138 миллиарда гривень.

Также сообщается, что количество убыточных предприятий по отношению к общему их количеству в первом полугодии снизилось на 4,4 п.п. – до 39,8%.

По информации Госстата, данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

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Как сообщал УНИАН, крупные и средние предприятия Украины, без учета бюджетных учреждений, за первое полугодие 2015 года получили 232,617 млрд грн убытка до налогообложения, что в 1,7 раза больше убытка за аналогичный период прошлого года.

Убыток предприятий за 2014 год составил 408,169 миллиарда гривень против 38,289 миллиарда гривень прибыли годом ранее.