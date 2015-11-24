Рада упростила процедуры создания и управления индустриальными парками

Верховная Рада приняла закон, который упрощает процедуры создания и функционирования индустриальных парков и управления ими, для привлечения инвестиций в развитие производства в Украине.

За принятие закона №2844 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно снятия регуляторных барьеров для развития сети индустриальных парков в Украине" проголосовали 266 депутатов при необходимых 226.

Как отметил глава комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк, законопроект упрощает процессы приобретения статуса участника индустриального парка и выбора управляющей парком компании, а также уточняет требования, выдвигаемые к индустриальным паркам. В индустриальных парках разрешается осуществлять три вида деятельности: промышленное производство, научно-исследовательскую деятельность и деятельность в сфере информации. Также предполагается возможность выдачи земли в субаренду производственным компаниям без дополнительного согласования с местными органами государственной власти, добавил он.

По словам Галасюка, доля промышленности в экономике Украины составляет 13%, в то время как в соседних Польше и Словакии – более 20%.

"Именно поэтому в Украине ВВП на душу населения - меньше 8 тысяч долларов, а там – более 20 тысяч", - сказал он.

Депутат подчеркнул, что создание реально функционирующих индустриальных парков привлечет инвестиции в создание производств на территории Украины. Таким образом, страна сможет отойти от практики экспорта сырья и последующей закупки за границей готовой продукции.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 3 сентября направила в профильный комитет для подготовки на повторное второе чтение проекта закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно снятия регуляторных барьеров для развития сети индустриальных парков в Украине.