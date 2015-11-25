Украина с 20 января 2016 года введет спецпошлину на ряд товаров из Беларуси

Межведомственная комиссия по международной торговле решила ввести с 20 января 2016 года специальную пошлину в размере 39,2% на импорт ряда товаров из Республики Беларусь в качестве ответного шага на недружественные действия со стороны Беларуси по отношению к украинским предприятиям кондитерской и пивоварной отраслей.

Об этом говорится в сообщении комиссии, опубликованном в газете "Урядовый курьер".

В частности, спецпошлиной будет облагаться молочная продукция и сыры, рыбная продукция, кондитерские изделия, хлебобулочные и мучные изделия, пиво, водка, соль, косметика и шампуни, моющие и чистящие средства, спички, изделия из пластмассы, кухонная мебель, шины и покрышки, трактора, ткани и другие товары.

Согласно решению комиссии, спецпошлины будут применены до установления факта прекращения недружественных и дискриминационных действий со стороны Беларуси к Украине.

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Как сообщал УНИАН, с 1 мая 2014 года Беларусь ввела лицензирование импорта пива из-за пределов Таможенного союза. Украинские производители пива назвали это дискриминационными мерами и сообщили, что в Беларуси от них потребовали повысить розничную цену на свою продукцию более чем в 2 раза, что автоматически делает украинское пиво неконкурентоспособным на белорусском рынке. Аналогичные меры Беларусь применила и к украинским кондитерам.

Основу украинского импорта из Республики Беларусь составляют нефтепродукты, тракторы и седельные тягачи, металлопродукция, холодильники и морозильники, шины, полимеры этилена, минеральные и калийные удобрения, автомобили грузовые, тара пластмассовая, чулочно-носочные изделия, части и оборудование для автомобилей и тракторов, сельскохозяйственная техника, кордные материалы и синтетические волокна.