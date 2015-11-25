В России призвали ввести санкции против турецкой одежды

Ассоциация текстильщиков России отправила письмо правительству, в котором попросила россиян отказаться от закупок изделий текстильной и легкой промышленности из Турции.

Об этом говорится в пресс-релизе ассоциации, сообщает «Дождь».

Отказаться от закупок порекомендовали на время «разбирательств инцидента с самолетом Су-24». Президент ассоциации Шамхал Ильдаров также предложил в этот период ввести санкции на изделия текстильной и легкой промышленности из Турции.

«Сегодня импорт из Турции достиг семь миллиардов долларов. Простая арифметика подтверждает — около двух с половиной миллиардов долларов из них идет на заработную плату граждан Турции, порядка 400 миллионов долларов ежегодно идет в бюджет страны в качестве налогов, один миллион человек трудоустраивается», — прокомментировал Ильдаров.

По его мнению, в то время как российской промышленности нужна поддержка, а людям — работа, не стоит «трудоустраивать до трех процентов населения Турции».

Российский самолет Су-24 был сбит турецкими военными 24 ноября. Президент Турции сказал, что это произошло после десяти предупреждений, и самолет оказался в воздушном пространстве Турции. В Минобороны РФ это опровергают. Самолет находился на территории Сирии, утверждают в России.

В результате падения погиб один пилот, другого удалось спасти. Также погиб контрактник, который находился в вертолете Ми-8. Вертолет вылетел спасать Су-24, однако был подбит на территории Сирии.