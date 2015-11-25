На ОПЗ опровергают информацию о 4 миллиардах убытка

Трудовой коллектив Одесского припортового завода возмущен действиями представителей Южненского прокуратуры, сообщает Repost.com.ua.

"Одесский припортовый завод направил обращение к Президенту Украины, премьер-министру и Генеральному прокурору. В письме трудовой коллектив выразил свое возмущение действиями представителей Южненской прокуратуры. Заводчане убеждены, что прибытие следователей в ночное время в сопровождении вооруженных сотрудников батальона полиции, является ничем иным, как силовым и психологическим давлением на работников предприятия", - говорится в сообщении.

В письме отмечается, что привлечение к процессу изъятия документов большого количества представителей СМИ, свидетельствует о стремлении придать этому делу особый резонанс. Представителями прокуратуры распространяются данные, которые не соответствуют действительности.

"В частности, прокурор Одесской области публично заявил об убытке в 4 миллиарда гривен от операций с гонконгской компанией Expotrade Global limited. Данную информацию распространили телевидение, Интернет-издания и другие средства массовой информации. На самом деле, этот ущерб не мог быть в реальности, потому что фактические отгрузки аммиака и карбамида в адрес данной компании отсутствуют. Данный контракт не выполнялся, что прокуратура могла легко проверить по данным украинской таможни", - говорится в обращении.

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Что касается давальческого сырья - это краткосрочная сделка. Экономические расчеты свидетельствуют, что заключение контракта с компанией Antra GmbH не нанесло ущерба предприятию, в отличие от мощной PR-кампании, развернутой против завода и его коллектива, отмечено в письме. Все необходимые документы на предприятии готовы были предоставить в установленном Законом порядке, без применения со стороны прокуратуры Южного силового и психологического давления.

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"Действия прокуратуры нанесли серьезный удар по имиджу предприятия в Украине и на международном уровне. Коллектив завода просит Президента, премьер-министра и Генерального прокурора не допустить подобных действий со стороны представителей государственных органов власти. Обращение было утверждено 21 ноября на общем Собрании трудового коллектива", - резюмирует статья.