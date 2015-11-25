В России растет количество убыточных предприятий

Доля убыточных организаций в РФ за январь-сентябрь 2015 года выросла на 0,1 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом 2014 года и составила 30,3%, сообщает Прайм со ссылкой на Росстат.

"Доля убыточных организаций в сфере добычи полезных ископаемых увеличилась на 0,4 п.п. - до 38,5%, в обрабатывающих отраслях - снизилась на 1,3 п.п., до 28,3%. В сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве доля убыточных предприятий сократилась на 2,6 п.п. и составила 16,7%, в сегменте рыболовства - на 1,7 п.п., до 16,7%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования эта доля снизилась на 0,1 п.п. и составила 20,1%; в сфере транспорта и связи – выросла на 1 п.п., до 38,6%, при этом в сфере сухопутного транспорта доля сократилась на 0,9 п.п. - до 51,5%.

В отчетном периоде, по оперативным данным, сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций РФ в действующих ценах составил 98,2 миллиарда долларов по сравнению с 75,7 миллиарда долларов в январе-сентябре 2014 года.

Читайте такжеКрупнейший российский автопроизводитель за год утроил убыток

Прибыль в размере 126,7 миллиарда долларов получили 38 тысяч организаций, убыток на сумму 28,4 миллиарда долларов - 16,5 тысячи организаций.