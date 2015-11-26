Украина и Турция углубят сотрудничество для усиления безопасности в Черном море

Украина и Турция углубят сотрудничество в совместных оборонных проектах для усиления уровня безопасности и защиты в акватории Черного моря.

По информации пресс-службы госконцерна "Укроборонпром", об этом сообщил заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности концерна Денис Гурак на международной выставке Turkey Defence Week 2015.

"Украина и Турция совместно будут строить морскую промышленность для усиления безопасности и защиты в акватории Черного моря. Это направление будет одним из ключевых аспектов сотрудничества между странами", - цитирует пресс-служба Гурака.

Он также добавил, что сейчас концерн сосредоточен на привлечении иностранных инвестиций для развития отечественного оборонно-промышленного комплекса по международным стандартам.

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Как сообщал УНИАН, ранее, в апреле текущего года, в рамках визита высшего украинского руководства в Турцию были подписаны договоренности о реализации совместных проектов в космической, авиационной и бронетанковой сферах.

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Справка УНИАН. Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят более сотни предприятий ОПК Украины.