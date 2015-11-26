Украинским товарам не стоит бояться европейских – торгпред

Европейские товары не смогут вытеснить с национального рынка украинские товары после вступления в силу соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом с 1 января 2016 года, так как украинские товары в ценовом отношении более конкурентоспособны.

Об этом журналистам сказала заместитель министра экономического развития и торговли Украины – торговый представитель Украины Наталья Микольская.

«Говорить о том, что европейские товары вытеснят с украинского рынка наши товары, нельзя. В контексте девальвации гривни мы не видим большой угрозы, так как наши товары достаточно конкурентные по цене и достаточно качественные», - сказала она.

Также Микольская отметила, что с 2016 года возможна смена структуры импортных товаров в пользу европейских, которые более качественные по сравнению с товарами из других стран.

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Как сообщал УНИАН, европейский комиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем ранее отмечала, что она уверена в положительном эффекте для украинцев применения с 1 января 2016 года углубленной и всеохватывающей зоны свободной торговли Украина-ЕС. Мальмстрем считает, что за счет импорта «без тарифов и других барьеров разного вида техники, ее можно использовать для подъема технологического прогресса».

Украина и Евросоюз подписали политическую часть Соглашения об ассоциации 21 марта 2014 года, экономическую - в конце июня 2014 года, после проведения президентских выборов.

Первоначально предполагалось, что режим свободной торговли между Украиной и ЕС начнет действовать с октября 2014 года. Однако в сентябре 2014 года, после консультаций в Брюсселе представителей Еврокомиссии, Украины и РФ, стороны договорились об отсрочке введения положений соглашения о создании ЗСТ – они вступят в силу 1 января 2016 года.