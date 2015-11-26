Корбан опубликовал список украинских компаний, которые продолжают активную торговлю с Крымом

Геннадий Корбан назвал список компаний на своей странице в Facebook.

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"Хочу проинформировать руководство СНБО и фискальной службы о том, что Украина, вопреки здравой логике продолжает активную торговлю с РФ. Прошу принять решительные действия и применить санкции по ряду товаров и компаний, которые ведут активную торговлю с Крымом", - написал Корбан.

Согласно информации из таможенных реестров фискальной службы об импорте в Украину товаров - производства полуострова Крым, в обнародованном списке следующие предприятия:

1. "Укрзализныця" - поставка запчастей Керченского завода в 2015-ом году. Поставки сделали посредством транзитных компаний под другими кодами - на общую сумму почти 12 млн грн.

2. "Крымский содовый завод", - поставка соды на 200 млн грн по итогам первого полугодия 2015-го года

3. ООО "БЫТХИМ" ЛТД, ООО "НОВАТОР", ООО "Бизнес-Трейд" и ООО "Интер Групп-М" – поставка кальцинированной соды на территорию Украины

4. ЧАО "Крымский ТИТАН" - поставка серной кислоты и железного купороса в течение 2015-го года

5. Пивобезалкогольный комбинат "Крым" – поставка пива и безалкогольных напитков

6. ООО "Кримеколайф" – поставка воды негазированной и газированной.

7. ООО "ЦИТИУС", ООО Чакин Дмитрий Сергеевич, ЧЕРНОМОРЭНЕРХОЗПЕЦМОНТАЖ, ЧП Михайлюк Елена Григорьевна и др – поставка стройматериалов

8. ЧП "СТЕВИЯ" - поставка еды и биодобавок

9. ООО "ФИТОСОВХОЗ" Радуга" - поставка лекарственных трав в пользу ЗАО" Лектравы" в первом полугодии 2015-го г на 31 млн гривен

10. ООО "ЭФ-ПЛАСТ" - поставка изделий из пластмассы и резины

11. ЧАО "ЮКРЕЙНИАН КЕМИКАЛ ПРОДАКТС" – поставка продукции химической промышленности (13 млн грн. - первое полугодие 2015 года)

12. ООО "Агрохим" - поставка нефти и нефтепродуктов

Корбан также отметил, что большинство поставок идут с сертификатом происхождения, где указан производитель РФ и не всегда указано, что товар произведен на полуострове Крым. В частности, это касается поставок на "Укрзализныцю".

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"Уважаемый господин Насиров, Вы, как глава фискальной службы при всей занятости должны найти в себе силы, чтобы подать соответствующие данные в СНБО для принятия необходимых санкций аналогичных тем, которые приняли ЕС и США. В случае, если не будет реакции со стороны власти, партия УКРОП оставляет за собой право обратиться к ряду европейских государств, чтобы рассказать о политике двойных стандартов в отношении Крыма и РФ", - подчеркнул глава УКРОПа.