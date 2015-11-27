Комбинат Ахметова отключают от электроэнергии из-за долга в 140 миллионов

Одно из крупнейших металлургических предприятий Украины – комбинат "Запорожсталь" отключают от электроэнергии из-за долга перед энергоснабжающей компанией "Запорожьеоблэнерго" в размере порядка 140 миллионов гривень, сообщает пресс-служба комбината.

Согласно сообщению, "Запорожсталь" получила уведомление от "Запорожьеоблэнерго" об остановке поставок электричества на комбинат в рамках существующих договоров вследствие нарушения графика обязательных платежей.

На комбинате заявляют, что причина возникновения долга перед "Запорожьеоблэнерго" - задолженность государства перед "Запорожсталью" по возмещению налога на добавленную стоимость в размере более 822 миллионов гривень.

"Единственная причина нашей задолженности за электроэнергию – долг государственных органов власти по возврату НДС перед комбинатом, который в шесть раз превышает сумму долга "Запорожстали" за электроэнергию, но чиновников это не волнует", - сказал генеральный директор "Запорожстали" Ростислав Шурма, слова которого приводятся в сообщении.

При этом он отметил, что комбинат готов сразу же после возмещения НДС рассчитаться с долгом перед "Запорожьеоблэнерго".

"Со своей стороны лично гарантирую: комбинат в тот же день осуществит оплату задолженности за электроэнергию, как только государство вернет НДС, и проблема по другому решиться не може", - сказал Шурма.

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Как сообщал УНИАН, меткомбинат "Запорожсталь" в 2014 году увеличил производство металлопроката на 5% по сравнению с 2013 годом - до 3,384 миллиона тонн, стали - на 3,8%, до 3,964 миллиона тонн, чугуна - на 9,1%, до 3,513 миллиона тонн.

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Справка УНИАН. Запорожский металлургический комбинат является одним из крупнейших металлургических предприятий Украины. Комбинат производит чугун, слябы, разные виды проката. По ряду наименований продукции комбинат занимает монопольное положение на национальном рынке.

"Запорожсталь" в 2014 году увеличила чистую прибыль в 137 раз по сравнению с 2013 годом – до 1,121 миллиарда гривень с 8,2 миллиона гривень.

"Запорожсталь" с 2012 года входит в горно-металлургическую группу "Метинвест". В июле 2012 года Metinvest B.V., материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы "Метинвест", выкупила у бизнес-группы "Индустриал" контрольный пакет акций "Запорожстали".