Совладелец "Житомирських ласощів" заявил, что был дезинформирован относительно намерений Пашинского захватить фабрику

Об этом в эфире Еspreso.tv заявил совладелец фабрики "Житомирські ласощі" Юрий Лещинский.

"Наша компания - Delta Capital SA (Дельта Кепитал С.А."), резидент Швейцарской Конфедерации, является иностранным инвестором, внесла в экономику Украины миллионы долларов. Эти средства и технологии мы инвестировали в Житомирскую кондитерскую фабрику, которая после разгосударствления была преобразована в ЗАО "Житомирські ласощі". "Дельта Кэпитал Сек.А.", которая принадлежит нам, владеющим 95,07% акций данного предприятия", - сказал Лещинский.

"Пять лет назад, в 2010 году, произошел рейдерский захват ЗАО "Житомирські ласощі". Рейдер за нашей спиной инициировал ряд судебных процессов, целью которых было отстранить мажоритарного акционера ("Дельта Кэпитал Сек.А.") от управления, а потом и вовсе лишить его собственности. О том, что такие судебные решения (которые явно противоречат действующему законодательству) существуют, нам не сообщали", - добавил он.

Отмечается, что правда открылась 20 ноября 2010 года, когда совладельца компании-инвестора Юрия Лещинского просто не пустили на общее собрание акционеров ЗАО. Вооруженные люди, охранявшие вход на фабрику, заявили, что охраняют общественную приемную народного депутата от БЮТ Сергея Пашинского.

"Как впоследствии выяснилось, что нас дезинформировали. Пока мы пытались с помощью СМИ и общественных активистов бороться с указанным депутатом, который якобы захватили нашу собственность, настоящий рейдер - Игорь Бойко, бывший представитель Delta Capital SA в Украине, произвел слияние ЗАО с собственной фирмой-пустышкой и стал владельцем 97% акций вновь созданного в результате слияния ОДО "ЖЛ", - підкрестив Лещинский.

Он отметил, что в 2014 году при Администрации Президента была создана Комиссия по борьбе с рейдерством, которую возглавил Сергей Пашинский, человек, на которого Игорь Бойко в 2010 году пытался свалить вину за рейдерский захват. Тогда обратились к Сергею Пашинскому за помощью. Он помнил эту историю и пообещал посодействовать восстановлению справедливости.

И действительно, председатель Комиссии по борьбе с рейдерством Сергей Пашинский направил письма с просьбой провести расследование в Генеральную прокуратуру и МВД.

Было начато расследование.

В статье подчеркивается, что рейдер Игорь Бойко пытается всеми силами сохранить за собой чужую собственность. Он основал общественную организацию "Народный Люстратор", которая начинает травлю любого представителя правоохранительных органов или судебной власти, любого государственного служащего, который пытается разобраться в этом деле.

"Кроме того, на страницах интернет-сайта, который принадлежит рейдеру, регулярно публикуются материалы, порочащие этих людей. 26 ноября, поздно вечером, на указанном сайте появилась анонимная заметка, сообщающая, что Сергей Пашинский готовит рейдерский захват фабрики", - сообщает статья.

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"Как владельцы компании-инвестора Delta Capital SA, которой по закону принадлежит 95,07% акций указанной фабрики, мы утверждаем, что рейдером является именно Игорь Бойко, который незаконным путем завладел нашей собственностью. Мы требуем от украинской власти обеспечение законного и справедливого рассмотрения нашего дела и содействие восстановлению иностранного инвестора в его правах", - заявил Лещинский.