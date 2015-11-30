Украина и Россия 4 декабря попробуют договориться о "мировой" по иску в ВТО

Украина и Россия планируют 4 декабря провести консультации в рамках участия во Всемирной торговой организации по иску, поданному Украиной в отношении ограничений, введенных Россией против украинского экспорта товаров железнодорожного назначения.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила заместитель министра экономического развития и торговли Украины – торговый представитель Украины Наталья Микольская.

"Сейчас согласована дата проведения консультаций - 4 декабря 2015. В рамках консультаций планируем обсудить много вопросов о дискриминационных действиях РФ против украинской железнодорожной продукции и о нарушениях соглашений ВТО", - написала Микольская.

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Как сообщал УНИАН, в конце октября Украина подала иск во Всемирную торговую организацию против России о торговых ограничениях в отношении вагонов и стрелочных переводов отечественного производства. Иск стал первым в общем пакете претензий, которые готовит Украина. Суть иска Украины в том, что экспорт украинских вагонов и стрелочных переводов из-за торговых ограничений, введенных Россией, сократился с 1,7 миллиарда долларов в 2013 году до 51 миллиона долларов за 7 месяцев 2015 года.

Ранее Украина внесла на рассмотрение Комитета Всемирной торговой организации по техническим барьерам предложение проанализировать введенный Россией запрет на ввоз кондитерских изделий, молочной и соковой продукции, включая детское питание, а также пиво украинского происхождения.