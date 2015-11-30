Реализация промпродукции с начала года выросла на 25%

Объем реализации промышленной продукции в Украине в январе-октябре 2015 года составил 1,213 триллиона гривень, что на 245,694 миллиарда гривень, или на 25,4%, больше показателя за аналогичный период прошлого года на уровне 967,751 миллиарда гривень, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

В том числе объем реализации в перерабатывающей промышленности, на которую пришлось 68,2% всего объема реализации, составил 828,012 миллиарда гривень, в поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха (18,2% общего объема) – 220,673 миллиарда гривень, в добывающей промышленности и разработке карьеров (12,4% общего объема) – 150,553 миллиарда гривень.

Наибольший объем реализованной продукции за 9 месяцев приходится на Днепропетровскую область – 19,8%, или 240,825 миллиарда гривень, Донецкую область (данные могут уточняться) – 11,8%, или 142,445 миллиарда гривень, и Запорожскую область – 8,8%, или 106,827 миллиарда гривень.

Читайте такжеПромпродукция в Украине за месяц подорожала на 2,4%

Как сообщал УНИАН, объем реализации промышленной продукции в Украине в январе-сентябре 2015 года составил 1,075 триллиона гривень, что на 211,354 миллиарда гривень, или на 24,4%, больше показателя за аналогичный период прошлого года на уровне 864,621 миллиарда гривень.

Читайте такжеСпад промпроизводства в Украине в октябре замедлился до 5%

В 2014 году объем реализации промышленной продукции составил 1,186 триллиона гривень, что на 74,745 миллиарда гривень, или на 6,73%, больше показателя за 2013 год.