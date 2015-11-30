Украинские металлурги увеличили убытки почти до 17 миллиардов гривень

Металлургическая отрасль Украины, по предварительным данным, по итогам 9 месяцев нарастила убытки (чистый отрицательный финансовый результат после уплаты всех налогов) по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 1,2%, или на 0,2 миллиарда гривень - до 16,7 миллиарда гривень.

Как сообщили УНИАН в объединении металлургических предприятий "Металлургпром", непокрытые убытки увеличились в 3,1 раза - до 31,2 миллиарда гривень.

По данным объединения, чистый доход (выручка) от реализации металлургической продукции за указанный период увеличился по сравнению с 9 месяцами 2014 года на 19% или на 23,9 миллиарда гривень и составил 150,7 миллиарда гривень.

"Металлургпром" также сообщает, что по сравнению с аналогичным периодом 2014 года произошел значительный рост цен (в гривневом эквиваленте) на основные сырьевые ресурсы: руду железную – на 50%, окатыши – на 17%, известняки – на 68%, огнеупоры – на 58-89% по различным позициям. Стоимость ферросплавов выросла на 73-108%, кокса – на 100%, металлолома – на 40%, природного газа – на 58%, электроэнергии – на 36%. При этом цены на аглоруду, концентрат и агломерат снизились, соответственно, на 10%, 3% и 3%.

"В то же время экспортные цены на основные виды металлопродукции украинских производителей за 9 месяцев снизились в среднем на 24% в долларовом эквиваленте, а в гривневом эквиваленте – повысились в среднем на 49%", - говорится в сообщении "Металлургпрома".

За 9 месяцев метпредприятиям возмещено 13,9 миллиарда гривень задолженности по НДС против 10,3 миллиарда гривень за аналогичный период 2014 года. По состоянию на 1 октября, метпредприятия заявили к возмещению НДС в сумме 5 миллиардов гривень (на 1 октября .2014года задолженность по возмещению НДС составляла 3,2 миллиарда гривень).

Читайте также Украинские металлурги сократили выплавку стали на 24%

По информации "Металлургпрома", несмотря на сложное финансовое положение, объем капитальных инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение металлургических предприятий, входящих в состав объединения, за 9 месяцев этого года увеличился, по сравнению с аналогичным периодом 2014 года , на 32% и составил 5,3 миллиарда гривень.

Читайте такжеУкраина поднялась на 10-е место в рейтинге производителей стали

Как сообщал УНИАН, металлургическая отрасль Украины, по итогам 2014 года нарастила убытки (отрицательный финансовый результат до налогообложения) по сравнению с 2013 годом на 84,4%, или на 10,3 миллиарда гривень - до 22,5 миллиарда гривень.