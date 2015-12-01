Nissan хочет увеличить долю в Renault

Японский автопроизводитель Nissan планирует увеличить долю в капитале партнера по альянсу, французской компании Renault, с 15% до 25%, пишет Gazeta.ru со ссылкой на издание Nikkei Asian Review.

По японскому законодательству, Renault потеряет возможность голосовать своими 43,4% акций, если Nissan будет принадлежать четверть французской компании.

Таким образом представители компании надеются избежать возможного контроля со стороны правительства Франции, которое является крупным акционером Renault.

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Еще один рассматриваемый вариант — увеличение числа акций Nissan, которое ослабит права Renault в альянсе.