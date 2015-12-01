Американская Cisco приостановила разработку IP-телефонов в России

Об этом «Коммерсанту» рассказали участники рынка.

По словам собеседников издания, такое решение связано с тем, что российские госзаказчики часто предпочитают оборудованию Cisco аналоги других компаний, например, Huawei. Начальник отдела цифровой телекоммуникационной аппаратуры ФГУП ЭЗАН Олег Новиков рассказал изданию, что в рамках совместного проекта компаниям удалось выпустить 150 IP-телефонов, которые были поставлены в «Газпром».

«К сожалению, большинство проектов наших заказчиков с применением данного оборудования было приостановлено. Резкое изменение курса рубля не позволило в полной мере выполнить намеченные планы. Мы надеемся, что экономическое положение изменится и эти проекты будут востребованы», – пояснил Новиков.

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Cisco производит в России часть продукции с 2011 года. Сейчас на заводе в Твери компания собирает точки беспроводного доступа, цифровые ТВ-приставки и маршрутизаторы. Сама Cisco была создана в 1984 году супругами Леонардом Босаком и Сандрой Лернер. Компания основывается на разработке сетевого оборудования, которое предназначено для крупных организаций и телекоммуникационных предприятий.