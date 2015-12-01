ГОКи Ахметова через суд добились снижения ренты за добычу железной руды

Горно-обогатительные комбинаты группы "Метинвест" с помощью судов оспорили методику начисления рентных платежей за пользование недрами при добыче железной руды, которую рассчитывала Государственная фискальная служба, что позволит комбинатам снизить суммы рентных перечислений в бюджет вдвое.

Об этом сказано в Едином реестре судебных решений, где опубликованы решения Днепропетровского окружного административного суда, принятые в пользу четырех ГОКов "Метинвеста".

При этом источник в Государственной фискальной службе в комментарии УНИАН отметил, что судебные разбирательства между предприятиями "Метинвеста" и Фискальной службой стали возможны из-за противоречий в нормах Налогового кодекса, определяющих процесс первичной переработки (обогащения) минерального сырья.

"В статье 14 пункт 1, подпункт 150 народные депутаты заложили конфликт норм. С одной стороны, за агломерацию, с другой – кроме агломерации. В результате у ГОКов появилась возможность отбросить все издержки, которые добавляются после взрывных работ в карьере. То есть они не только отбросили расходы на агломерацию, а пошли еще дальше. Так, как им хотелось", - прокомментировал источник в ГФС.

По его словам, благодаря этому горно-обогатительные комбинаты "Метинвеста" получили возможность облагать налогом не конечный продукт – железорудный концентрат, а сырую руду, стоимость которой ниже. Источник отметил, что таким образом рентные отчисления становятся вдвое меньше тех, которые предполагает методика ГФС.

При этом источник подчеркнул, что ГОКи "Метинвеста" в судах успешно оспорили методику вычисления рентных платежей, которую ГФС направила комбинатам на их же запрос в ведомство об индивидуальной налоговой консультации.

В свою очередь, в "Метинвесте" на запрос УНИАН сообщили, что действующее законодательство в фискальной трактовке требует оплаты 2,5 доллара за тонну концентрата, тогда как в компании считают, что в нынешних рыночных условиях нужно платить в 2,5 раза меньше.

"Справедливой в текущей рыночной конъюнктуре является ставка 1,1 доллара/тонна", - подчеркнули в "Метинвесте".

Вместе с тем, 27 ноября генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков назвал сумму рентных платежей горно-обогатительных комбинатов компании с тонны произведенного концентрата.

"У нас примерно 3,6 доллара", - сказал Рыженков, но сразу же добавил, что эту цифру нужно перепроверить.

При сопоставлении произведенных объемов концентрата тремя комбинатами компании (Центральным, Игнулецким и Северным) с суммами рентных отчислений, предоставленных "Метинвестом", получается, что с тонны железорудного концентрата компания платит около 30 гривень ренты.

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Как сообщал УНИАН, в течение прошлого года ставки за добычу железной руды повышались дважды. В начале 2014 года действовали специальные коэффициенты, определяющие налоговые отчисления за добычу железной руды, но не менее 3,64 гривни за тонну. С апреля того же года их размер составил 5% от стоимости товарной продукции. Причем с августа рентная ставка была увеличена до 8%, однако из-за установленного в законе понижающего коэффициента эффективная ставка осталась на уровне 5%.

В марте текущего года Верховная Рада внесла инициированные правительством поправки в Налоговый кодекс. В частности, был упразднен понижающий коэффициент, после чего эффективная ставка за добычу железной руды стала равняться 8%.

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Поступления налоговых платежей за пользование недрами при добыче железной руды в государственный бюджет Украины в 2014 году увеличились в 2,5 раза по сравнению с 2013 годом - до 2,043 миллиарда гривень с 799,5 миллиона гривень.

Справка УНИАН. Группа "Метинвест" - международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в СНГ производителем железорудного сырья и стали.

Входящие в компанию предприятия по производству железорудного: Северный, Ингулецкий, Центральный, Южный горно-обогатительные комбинаты производят свыше 60% железорудного концентрата в стране.

"Метинвест" в 2014 году сократил чистую прибыль в 2,5 раза по сравнению с 2013 годом - до 159 миллионов долларов.

По итогам 6 месяцев 2015 года компания впервые за свою историю получила убыток, размер которого составил 166 миллионов долларов.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,24%) и группа "Смарт-Холдинг" Вадима Новинского (23,76%).