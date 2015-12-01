Отечественный производитель специализированной обуви "Талан" стал первым украинским партнером компании Gore

Отныне "Талан" пополнит список партнеров компании "Gore", среди которых такие известные бренды, как Lowa, Maidl, Haix, Adidas, Nike, Ecco.

Согласно условиям договора, подписанному 30 ноября, на украинском предприятии гармонизируют производственный процесс и систему контроля качества в соответствии с мировыми стандартами, ведь помощь партнеру в соблюдении высоких лицензионных требований компании "Gore" является одним из главных условий предоставления лицензии.

По информации украинской компании, модели военной обуви для гражданского рынка с мембраной Gore-Тех производства ТМ "Талан" появятся на отечественном рынке уже в 2016 году.

"На сегодня ТМ "Талан" - единственный производитель украинской обуви, который благодаря постоянной модернизации производства имеет все необходимые технологические возможности использовать инновационныой разработки "Gore". В рамках лицензионного соглашения на производственные линии ТМ "Талан", что находятся в городе Ромны Сумской области, партнеры установят тестовое оборудование, которое позволит испытывать мембранную обувь в соответствии со стандартами НАТО", - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Компания "Талан" - это группа предприятий легкой промышленности, которые производят в год до 3 миллионов пар спецобуви литьевого метода крепления подошвы для ведущих предприятий нефтегазодобывающей и химической промышленности, металлургии, машиностроения и металлообработки, транспорта и энергетики, строительства и сельского хозяйства, силовых министерств и ведомств. Основные усилия компании направлены на обеспечение системного подхода к качеству продукции специального назначения. Многоуровневый контроль качества, обязательная сертификация и гарантийные обязательства являются неотъемлемой частью работы предприятия. ТМ "Талан", которая имеет разветвленную сеть филиалов в крупных промышленных городах Украины, в странах Европы, СНГ, Ближнего Востока, Балтии.