Комбинат Ахметова намерен до 20 декабря погасить 140 миллионов долга за электроэнергию

Меткомбинат "Запорожсталь" намерен до 20 декабря полностью погасить долг за электроэнергию перед энергоснабжающей компанией "Запорожьеоблэнерго".

Об этом сообщил УНИАН и. о. генерального директора "Запорожьеоблэнерго" Игорь Корниленков.

По его словам, сегодня на счета "Запорожьеоблэнерго" уже поступило 70 миллионов гривень в счет оплаты долга, сумма которого составляла более 140 миллионов гривень.

Корниленков добавил, что "Запорожсталь" также предоставила гарантии погашения оставшейся части задолженности до 20 декабря, после чего около 16:30 компания возобновила поставки электроэнергии меткомбинату.

"В случае нарушения МК "Запорожсталь" графика погашения задолженности или нарушения предусмотренных законодательством обязательств по оплате текущего энергопотребления, ограничение его энергоснабжения неизбежно", - добавил Корниленков.

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Как сообщал УНИАН, из-за задолженности за потребленную электроэнергию свыше 140 миллионов гривень "Запорожьеоблэнерго" с 30 ноября ограничено энергоснабжение "Запорожстали".

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Справка УНИАН. "Запорожьеоблэнерго" входит в четверку крупнейших энергоснабжающих компаний Украины и занимает второе место по объемам товарного отпуска электроэнергии потребителям.

Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь" является одним из крупнейших металлургических предприятий Украины. Комбинат производит чугун, слябы, разные виды проката. По ряду наименований продукции комбинат занимает монопольное положение на национальном рынке.

"Запорожсталь" в 2014 году увеличила чистую прибыль в 137 раз по сравнению с 2013 годом – до 1,121 миллиарда гривень с 8,2 миллиона гривень.

"Запорожсталь" с 2012 года входит в горно-металлургическую группу "Метинвест". В июле 2012 года Metinvest B.V., материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы "Метинвест", выкупила у бизнес-группы "Индустриал" контрольный пакет акций "Запорожстали".