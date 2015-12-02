Фармацевтические заводы обратились с открытым письмом к властям Украины

Украинские фармацевтические заводы обратились с открытым письмом к высшему руководству страны с требованием защитить отечественного производителя лекарств.

Причиной для такого шага стала ситуация в фармацевтической отрасли Украины, когда отечественные компании, заводы-производители фактически оказываются за бортом государственных закупок. И причиной этому послужили акты, принятые Кабинетом министров Украины в рамках реформирования системы государственных закупок.

В открытом письме фармацевтические заводы предложили свой вариант выхода из сложившейся ситуации. Это обращение поддержали более тридцати украинских фармацевтических компаний.