Фармацевтические заводы обратились с открытым письмом к властям Украины
09:10, 02 декабря 2015Промышленность
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Причиной для такого шага стала ситуация в фармацевтической отрасли Украины, когда отечественные компании, заводы-производители фактически оказываются за бортом государственных закупок.
Фармацевтические заводы просят защитить украинского производителя лекарств / Фото УНИАН
Украинские фармацевтические заводы обратились с открытым письмом к высшему руководству страны с требованием защитить отечественного производителя лекарств.
Причиной для такого шага стала ситуация в фармацевтической отрасли Украины, когда отечественные компании, заводы-производители фактически оказываются за бортом государственных закупок. И причиной этому послужили акты, принятые Кабинетом министров Украины в рамках реформирования системы государственных закупок.
В открытом письме фармацевтические заводы предложили свой вариант выхода из сложившейся ситуации. Это обращение поддержали более тридцати украинских фармацевтических компаний.
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