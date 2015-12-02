Бездействие АМКУ угрожает транзитному потенциалу Украины – активисты

Об этом говорится в обращении представителей Общественного комитета Национальной безопасности Украины на имя председателя Антимонопольного комитета, сообщает РБК.

АМКУ демонстрирует откровенное нежелание воспрепятствовать антиконкурентным действиям со стороны ОПЗ и отказывается признавать даже сам факт существования естественной монополии предприятия в области хранения и перевалки аммиака, утверждают активисты. Представители общественности обращают внимание, на то, что, учитывая намерения правительства приватизировать данное предприятие, риски существующего положения для государства значительно возрастают и требуют принятия экстренных мер.

«Вопиющее злоупотребление ОПЗ своим монопольным положением приведет к нанесению значительного ущерба нашему государству, которое может лишиться источника значительных и стабильных валютных поступлений в бюджет», - сообщается в письме комитета.

Активисты отмечают, что установление необоснованно завышенных тарифов на свои услуги со стороны монополиста химической отрасли заставляет производителей аммиака искать альтернативные пути его транспортировки в обход нашей страны, например, через прибалтийские порты Вентспилс и Силламяэ.

Кроме того, действия ОПЗ угрожают существованию стратегически важного государственного предприятия «Укрхимтрансаммиак». «В сложившихся условиях, госпредприятие обречено на убыточность, что будет прямым следствием бездеятельности АМКУ», - говорится в письме Общественного комитета национальной безопасности Украины.

По утверждению представителей общественности, у предприятия просто не будет средств для поддержания в надлежащем состоянии украинской части аммиакопровода, а также могут возникнуть трудности с соблюдением требований экологической безопасности.

Следует отметить, что «Укрхимтрансаммиак» уже обращался в АМКУ с просьбой признать ОПЗ монополистом, а его действия по установлению необоснованных тарифов - злоупотреблением монопольным положением. Однако, как отметили в Общественном комитете Национальной безопасности Украины, антимонопольное ведомство отказалось вернуть ОПЗ в перечень естественных монополистов, где он находился в течение многих лет. К тому же АМКУ вынес не решение, а лишь «рекомендации» ОПЗ «привести тарифы к экономически обоснованному уровню». Пользуясь тем, что рекомендации не предусматривают обязательного выполнения, руководство ОПЗ откровенно их проигнорировало.

Представители общественности требуют провести полноценное антимонопольное расследование в отношении неправомерных действий ОПЗ и наказать предприятие за злоупотребление монопольным положением. Также в письме обращается внимание на необходимость обеспечения постоянного антимонопольного мониторинга со стороны государства в отношении деятельности ОПЗ на рынке перевалки аммиака.