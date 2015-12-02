ГОКи Ахметова снизили уплату ренты за добычу железной руды на 9%

Горно-обогатительные комбинаты группы "Метинвест", оспорившие методику начисления рентных платежей за пользование недрами при добыче железной руды, которую рассчитывала Государственная фискальная служба, в третьем квартале текущего года снизили сумму рентных отчислений за добычу железной руды на 9,3% по сравнению со вторым кварталом - до 213,2 миллиона гривень.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба "Метинвеста", уточнив, что данные предоставлены по трем ГОКам компании – Центральному, Ингулецкому и Северному.

Согласно сообщению, в первом квартале компания уплатила 268,75 миллиона гривень ренты за добычу железной руды, во втором – 235,1 миллиона гривень. Всего за 9 месяцев текущего года компания перечислила в бюджет 717 миллиона гривень рентных платежей.

"Снижение во 2-3-м кварталах 2015 года связано со снижением объемов производства и реализации", - подчеркнули в компании.

Также сообщается, что в 2014 году, в котором ставки рентных платежей пересматривались дважды в сторону повышения, компания "Метинвест" уплатила 615,3 миллиона гривень. В частности, в первом квартале – 70,1 миллиона гривень, во втором – 226,3 миллиона гривень, в третьем – 164,1 миллиона гривень, в четвертом – 88 миллионов гривень.

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Как сообщал УНИАН, ГОКи группы "Метинвест", включая Южный, который не числится в структуре компании, с помощью судов оспорили методику начисления рентных платежей за пользование недрами при добыче железной руды, которую рассчитывала ГФС.

По информации источника УНИАН в ГФС, судебные разбирательства между предприятиями "Метинвеста" и Фискальной службой стали возможны из-за противоречий в нормах Налогового кодекса, определяющих процесс первичной переработки (обогащения) минерального сырья.

По его словам, благодаря этому ГОКи "Метинвеста" получили возможность облагать налогом не конечный продукт – железорудный концентрат, а сырую руду, стоимость которой ниже. Источник отметил, что таким образом рентные отчисления становятся вдвое меньше тех, которые предполагает методика ГФС.

По данным "Метинвеста", действующее законодательство в фискальной трактовке требует уплаты 2,5 доллара за тонну концентрата.

Вместе с тем, 27 ноября генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков сказал, что горно-обогатительные комбинаты компании с тонны произведенного концентрата платят примерно 3,6 доллара, но сразу же добавил, что эту цифру нужно перепроверить.

При сопоставлении произведенных объемов концентрата тремя комбинатами компании (Центральным, Игнулецким и Северным) с суммами рентных отчислений получается, что с тонны железорудного концентрата компания платит около 30 гривень ренты.

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Справка УНИАН. Группа "Метинвест" - международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в СНГ производителем железорудного сырья и стали.

Входящие в компанию предприятия по производству железорудного концентрата: Северный, Ингулецкий, Центральный, Южный горно-обогатительные комбинаты - производят свыше 60% железорудного концентрата в стране.

"Метинвест" в январе-сентябре 2015 года сократил общее производство железорудного концентрата на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года – до 24 миллионов тонн.

По итогам 6 месяцев 2015 года компания впервые за свою историю получила убыток, размер которого составил 166 миллионов долларов.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,24%) и группа "Смарт-Холдинг" Вадима Новинского (23,76%).