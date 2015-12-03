"Укроборонпром" в декабре отправит очередную партию танков "Оплот" по экспортному контракту в Таиланд

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе пресс-тура сообщил журналистам главный инженер харьковского Завода имени Малышева, где производятся танки, Александр Шейко.

"Все экспортные контракты согласовываются с Министерством обороны Украины. Только с разрешения начальника Генерального штаба Украины такие отправки возможны. Назвать точную дату я не могу. Ориентировочные сроки, если будет согласование Министерства обороны, - в декабре", - сказал Шейко.

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При этом главный инженер завода отметил, что количество техники, которая будет поставлена в ближайшую партию по "тайскому контракту", является закрытой информацией.

Он добавил, что в случае получения необходимого согласования от Министерства обороны Украины, контракт на поставку танков "Оплот" в Таиланд будет полностью выполнен в 2016 году.

Шейко также сообщил, что Минобороны на 2016 год также заказало производство нескольких десятков танков "Оплот" и "Булат" для Вооруженных сил Украины.

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"На 2016 год уже доведены некоторые цифры. Это достаточно значительное количество машин, которые завод должен будет выпустить. Заказываются БМ "Оплот" и модернизированные машины "Булат". Количество – это информация конфиденциальная", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году Украина подписала контракт с Таиландом на поставку 49 танков "Оплот" общей стоимостью около 250 млн долларов. Первая партия из 5 танков была поставлена в конце 2013 года. В июне этого года концерн выполнил очередную поставку в Таиланд партии из 5 танков.

В начале года руководство "Укроборонпрома" заявило о планах выпустить в текущем году 40 танков "Оплот", а в 2016 году выйти на уровень производства 100-120 единиц в год.

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Позже, в июне текущего года, руководство "Укроборонпрома" за срыв производственных планов уволило руководителя завода им. Малышева – производителя танков "Оплот". В концерне также сообщили, что "Укроборонпром" из-за нехватки собственных мощностей для производства танков "Оплот" привлекает частные предприятия.

Руководство "Укроборонпрома" неоднократно отмечало, что "Оплот" выгоднее экспортировать, чем использовать в АТО, а полученные средства позволят модернизировать имеющуюся на складах технику.

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Справка УНИАН. БМ «Оплот» («Оплот-М» до принятия на вооружение) - современный украинский основной боевой танк. Разработан Харьковским конструкторским бюро по машиностроению имени А. А. Морозова (ХКБМ) и выпускается заводом ЗТМ им. Малышева. Главный конструктор машины - Михаил Борисюк, генеральный конструктор по созданию бронетанковой техники и артиллерийских систем, начальник ХКБМ.

Производство первого танка началось в конце 2008 года и заняло три месяца. В мае 2009 года танк был принят на вооружение Вооруженных сил Украины под названием БМ «Оплот».