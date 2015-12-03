Во Франции запустили ракету-носитель с украинским двигателем (видео)
15:58, 03 декабря 2015Промышленность
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Во Французской Гвиане стартовала ракета-носитель Vega с украинским двигателем.
Скриншот видео
Как сообщает компания Arianespace, ракета должна вывести на расчетную орбиту демонстрационный аппарат LISA Pathfinder, пишет Росбалт.
Согласно сообщению, аппарат предназначен для проверки общей теории относительности. Как отметили в компании, в изготовлении ракеты-носителя Vega использован двигатель, используемый в ракете-носителе Союз украинского производства.
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Отмечается, что предыдущий пуск, назначенный на 2 декабря, был перенесен в связи с некоторыми неполадками с ракетой-носителем Vega.
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