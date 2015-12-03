Во Франции запустили ракету-носитель с украинским двигателем (видео)

Как сообщает компания Arianespace, ракета должна вывести на расчетную орбиту демонстрационный аппарат LISA Pathfinder, пишет Росбалт.

Согласно сообщению, аппарат предназначен для проверки общей теории относительности. Как отметили в компании, в изготовлении ракеты-носителя Vega использован двигатель, используемый в ракете-носителе Союз украинского производства.

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Отмечается, что предыдущий пуск, назначенный на 2 декабря, был перенесен в связи с некоторыми неполадками с ракетой-носителем Vega.