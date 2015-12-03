Настало время забыть о советском прошлом: "Укроборонпром" разработал для армии новую РСЗО "Верба"

Об этом сообщает пресс-служба концерна.

По словам разработчиков, это новое поколение известных "Градов".

Сообщается, что система размещена на шасси КрАЗ и оснащена кабиной на 5 мест.

"Управление огнем, прицеливания и даже перезарядки осуществляется в автоматическом режиме из кабины, без непосредственного вмешательства солдат в ее работу", - отметили в концерне.

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Масса системы "Верба" достигает почти 20 т, она способна развивать скорость до 85 км/час.

"Настало время, когда надо прекращать ездить на советском прошлом и начинать смотреть в перспективу. "Верба" - это то вооружение, которое должно поступать в армию в промышленных масштабах", - отметил директор "Укроборонпрома" Роман Романов.

Как сообщал УНИАН, "Укроборонпром" в декабре отправит очередную партию танков "Оплот" по экспортному контракту в Таиланд