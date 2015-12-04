Кремль начал просчитывать риски от возможных турецких контрсанкций

По данным источников "Ъ", Минпромторг РФ предложил работающим в России автоконцернам отказаться от турецких автокомпонентов, чтобы "хеджировать риски" возможного прекращения их поставок. Одновременно производители зерна, экспортирующие значительную часть продукции в Турцию, уже всерьез рассматривают риски потери этих контрактов.

В среду поздно вечером премьер Турции Ахмет Давутоглу, выступая перед бизнесом, заявил, что Анкара разработала и готова ввести меры компенсации ущерба от объявленных Россией экономических санкций. "Кто бы ни пострадал, готовы меры, чтобы компенсировать их ущерб. Если будет нужно, мы сделаем необходимые шаги,— предупредил он и, обращаясь "к российским друзьям", добавил: — Давайте не будем портить отношения экономическими санкциями". Турецкий премьер не пояснил, о каких именно возможных мерах идет речь.

Источники "Ъ" среди автоконцернов говорят, что Минпромторг начал просчитывать риски еще до заявлений турецкого премьера.

На этой неделе министерство рекомендовало "проанализировать возможность переориентации поставок автокомпонентов с турецких поставщиков" и интересовалось сроками, в которые это можно сделать.

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Собеседники "Ъ" уверяют, что рекомендация Минпромторга "не связана с возможностью запрета со стороны России на поставки турецких компонентов". В министерстве "опасаются ответных турецких санкций", которые, в частности, могут быть направлены именно на зависимые от импорта поставки автокомпонентов, и "хотят хеджировать риски".

Российские власти пока не планируют вводить запрет на поставки промышленных товаров из Турции — в понедельник об этом говорил первый вице-премьер Игорь Шувалов. Впрочем, вице-премьер Аркадий Дворкович добавлял, что Минпромторгу поручено проработать перечень ограничений по промтоварам, "который при необходимости может быть введен в действие". Сейчас автокомпоненты и комплектующие из Турции идут через таможню без задержек, уверял в среду первый заместитель главы ФТС России Владимир Малинин. Впрочем, источники "Ъ" в автопроме говорят, что проблемы с ввозом автокомпонентов из-за усиленного таможенного контроля, начавшиеся после введения санкций против Турции, сохраняются даже после того, как стало известно, что промпродукция не попадает под санкции.

Реакция отрасли на рекомендацию Минпромторга была негативной, рассказывают источники "Ъ", и сейчас компании "собирают убедительную доказательную базу, объясняющую, что этого не стоит делать". Собеседники "Ъ" отмечают, что иностранным автоконцернам, работающим в России, заменить поставщиков будет проще, чем российским автозаводам, поскольку у них есть поставщики аналогичных деталей в других странах.

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Гораздо более решительно готовиться к возможным контрсанкциям начали зерновики. Источник в крупной международной трейдерской компании рассказал, что ряд участников рынка приостановил подписание контрактов с Турцией на экспорт зерна. "Сейчас вывозится зерно по декабрьским контрактам, но на январь пока контракты не заключаются, подождем января-февраля",— уточнил собеседник "Ъ". Экспортеры опасаются ответных мер Турции на введенные против нее санкции РФ. Нервозность на рынке уже привела к тому, что трейдеры начали закладывать риски в стоимость зерна.

Пока турецкие власти не делали заявлений, касающихся возможного запрета на импорт российского зерна. Но Турция сообщила, что начинает продажу на внутреннем рынке пшеницы из фонда Turkish Grain Board (госкомпания, регулирующая рынок зерна в Турции), где сейчас более 2,6 млн тонн зерна. Эти объемы позволят Турции выполнить экспортные контракты, даже отказавшись от российского импорта, но уже весной и летом проблема дефицита снова возникнет, говорят эксперты.

В прошлом сельхозсезоне доля Турции в общем объеме российского зернового экспорта составила 20%, в текущем из-за хорошего турецкого урожая и сокращения экспортных контрактов она снизилась до 12%. В Минсельхозе РФ вчера заявили, что Москва не будет предлагать ограничивать поставки зерна в Турцию, а вероятность запрета со стороны Анкары "очень низкая". Тем не менее министерство "готовится к поиску альтернативных рынков, альтернативных каналов".