Во Львове завершили изготовление для армии первой партии бронетранспортеров "Дозор-Б"
12:39, 04 декабря 2015Промышленность
2543
На Львовском бронетанковом заводе завершилось изготовление первой партии современных бронетранспортеров БТР "Дозор-Б".
Общий заказ - 150 полноприводных боевых машин / Facebook
Об этом сообщает "112 Украина".
"Дозор-Б" вмещает до 10 человек и способен не только поражать вражеские объекты, но и защищать экипаж от десантного огня.
Общий заказ - 150 полноприводных боевых машин, стоимость одного такого БТР - 4 млн грн.
Читайте такжеНастало время забыть о советском прошлом: "Укроборонпром" разработал для армии новую РСЗО "Верба"
В Минобороны заявили, что готовы принять машины на вооружение при условии повторного прохождения испытаний, которые "Дозор-Б" провалил.
Ранее в Минобороны заявили, что до конца года Вооруженные силы Украины получат 10 боевых машин "Дозор-Б".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter