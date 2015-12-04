Во Львове завершили изготовление для армии первой партии бронетранспортеров "Дозор-Б"

Об этом сообщает "112 Украина".

"Дозор-Б" вмещает до 10 человек и способен не только поражать вражеские объекты, но и защищать экипаж от десантного огня.

Общий заказ - 150 полноприводных боевых машин, стоимость одного такого БТР - 4 млн грн.

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В Минобороны заявили, что готовы принять машины на вооружение при условии повторного прохождения испытаний, которые "Дозор-Б" провалил.

Ранее в Минобороны заявили, что до конца года Вооруженные силы Украины получат 10 боевых машин "Дозор-Б".